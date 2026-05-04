Во Франции начали официально продавать дефектные видеокарты без гарантии

Французский ретейлер LDLC начал продавать неисправные видеокарты GeForce RTX 5090 примерно в два раза дешевле рабочих вариантов. При этом возврат и гарантийное обслуживание на эти видеокарты не предусмотрены, сообщает Videocardz.

В ассортименте представлены как минимум две модификации: одна похожа на Asus TUF Gaming, а вторая — на MSI Ventus 3X OC RTX 5090, хотя прямого указания брендов в описании нет. Обе карты имеют статус неисправных после диагностики, подтвердившей повреждения, возникшие при транспортировке, включая деформации печатной платы.

Ретейлер подчеркивает, что, несмотря на дефекты, устройства сохраняют полный набор компонентов, что делает их потенциально интересными для специалистов по ремонту или разборке на запчасти. При этом степень повреждений варьируется: в отдельных случаях восстановление может быть относительно простым, например, при нарушении проводящих дорожек.

Неисправные флагманские видеокарты GeForce RTX 5090 на LDLC можно купить за €1,5 тыс. (около 132,9 тыс. руб.).

