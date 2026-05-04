Фейковый картридж с Pragmata сломал Nintendo Switch 2

Пользователь Nintendo Switch 2 под ником SireRed рассказал о покупке фейкового игрового картриджа, который привел к поломке консоли. Об этом сообщает портал PPE.

SireRed приобрел физическую копию игры Pragmata по сниженной цене, однако при использовании столкнулся с критической неисправностью: картридж застрял в слоте и при извлечении повредил контакты консоли. В результате устройство перестало корректно распознавать даже лицензионные картриджи.

Позднее выяснилось, что это была подделка: корпус картриджа был изготовлен с помощью 3D-печати и не содержал электронных компонентов.

Для Nintendo Switch 2 предлагается два вида картриджей: Game Card на 64 ГБ и новый тип под названием Game-Key Cards. В первом случае на носитель устанавливаются игры, тогда как во втором — ключ для доступа к игре, которую необходимо самостоятельно скачать в память консоли через интернет-соединение.

Game Card на 64 ГБ стоят дороже, поэтому большинство разработчиков предпочитают Game-Key Cards, что вызывает негодование у пользователей. Эксперты считают, что выпуск игр дешевле $50 на картриджах может быть невыгодным.

Ранее российский рынок консолей показал рост после спада в 2025 году.