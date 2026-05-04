MSI готовит премиальную портативную консоль на новом чипе Intel Arc G3

MSI готовится к выпуску портативной консоли Claw 8 EX AI+, которая получит еще не представленный процессор Intel Arc G3 Extreme. Об этом сообщает портал Videocardz.

Согласно утечкам, устройство станет первым представителем класса с архитектурой Arc G3. Чип включает 14 вычислительных ядер и интегрированную графику Arc B390, которая, как ожидается, обеспечит существенный прирост производительности по сравнению с текущими портативными Windows-консолями. Исключение могут составить лишь решения на базе Ryzen AI Max.

Среди прочих характеристик MSI Claw 8 EX AI+ называют восьмидюймовый дисплей с разрешением 1920х1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 32 ГБ оперативной памяти, SSD емкостью 1 ТБ, поддержка Wi-Fi 7 и аккумулятор на 80 Вт*ч.

При этом цена устройства, по данным одного из онлайн-ритейлеров, может составить около €1600 (около 141,8 тыс. руб.). Даже в случае возможной корректировки цены после официального анонса эксперты считают, что модель станет массовой, в том числе из-за дорогой конфигурации с большим объемом оперативной памяти.

