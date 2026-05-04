$74.888.64

Системные требования выживача Subnautica 2

Чемпионат.com

Студия Unknown Worlds раскрыла системные требования Subnautica 2. Морской выживач выйдет в раннем доступе уже 14 мая в Steam и Xbox Series X|S.

Unknown Worlds раскрыла системные требования Subnautica 2
© Чемпионат.com

Для комфортной игры с высокими настройками необходим ПК с процессором Intel i7-13700 и видеокартой NVIDIA RTX 3070. Для запуска в 4К нужна сборка с RTX 5070 Ti и Intel i9-14900K.

Минимальные системные требования Subnautica 2 (1080p/30 fps, низкие настройки)

  • ОС: Windows 10/11
  • Процессор: Intel i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 1660 или AMD RX 5500XT
  • Оперативная память: 12 ГБ

Рекомендуемые системные требования Subnautica 2 (1440p/60 fps, средние настройки)

  • ОС: Windows 11
  • Процессор: Intel i7-13700 или AMD Ryzen 7 7700X
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 3070 или AMD RX 6700XT
  • Оперативная память: 16 ГБ

Рекомендуемые системные требования Subnautica 2 (1440p/60 fps, высокие настройки)

  • ОС: Windows 11
  • Процессор: Intel i7-13700 или AMD Ryzen 7 7700X
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 4070 или AMD RX 6900XT
  • Оперативная память: 32 ГБ

Рекомендуемые системные требования Subnautica 2 (4К/60 fps, высокие настройки)

  • ОС: Windows 11
  • Процессор: Intel i9-14900K или AMD Ryzen 9 7900X3D
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 5070 Ti или AMD RX 7900XTX
  • Оперативная память: 32 ГБ