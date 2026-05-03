Названы самые популярные сборки ПК среди пользователей Steam

Компания Valve опубликовала результаты ежемесячного исследования конфигураций пользователей платформы Steam по итогам апреля 2026 года. Статистика формируется на основе автоматически собираемых данных с устройств игроков и отражает текущие тенденции на рынке ПК-гейминга.

Среди операционных систем лидирующие позиции сохраняет Windows 11: ее доля выросла на 0,89 п.п. и достигла 67,74%. В сегменте видеокарт существенных изменений не наблюдалось: самой популярной видеокартой остается GeForce RTX 3060 с долей 3,99%. В число лидеров также входят GeForce RTX 4060 в десктопной и мобильной версиях с долями 3,86% и 3,78% соответственно, а также GeForce RTX 3050 (3,04%).

Анализ других параметров показывает, что наиболее распространенными остаются процессоры с 6 (28,62%) и 8 (26,95%) ядрами. По объему оперативной памяти лидируют конфигурации с 16 ГБ (40,86%) и 32 ГБ (37,55%). По части видеопамяти наиболее популярны решения с 8 ГБ (26,76%) и 16 ГБ (23,51%).

Самым популярным разрешением мониторов является 1920х1080 пикселей (52,21%), тогда как 2560х1440 занимает второе место с долей 21,41%. Английский язык остается наиболее распространенным среди пользователей Steam (36,77%). Далее следуют упрощенный китайский (23,41%) и русский (10,14%).