Где найти удобрения в Arc Raiders: гайд

Наверное, большинство игроков в Arc Raiders игнорировали удобрения как ресурс — до недавних пор их можно было только продавать или перерабатывать в семена. Но с обновлением Riven Tides в игре появился новый проект, который требует удобрений. Портал PC Gamer рассказал, где их найти.

Лучшее место для фарма удобрений — грядки в гидропонном комплексе на дамбе; альтернативный вариант — деревня в Синих воротах. И там, и там есть грядки, которые можно обобрать в поисках ресурсов: визуально они похожи на большие ванны, заполненные грязью. Поверх этой грязи могут появиться удобрения.

Удобрения также могут появляться в плетеных корзинках, которые разбросаны по картам во время события «Пышное цветение» — хотя оно происходит лишь каждую пару часов.

Точно так же удобрения можно найти во время пляжного события на новой карте «Расколотые приливы». Данная опция вдвойне хороша, потому что параллельно вы можете искать модельки кораблей, которые также нужно пожертвовать для проекта.