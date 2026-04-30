Появилось подтверждение разработки Injustice 3

* Бдительные граждане обнаружили в Сети резюме какого-то художника, который утверждает, что работал над Injustice 3 в студии NitherRealm. Напомним, что Injustice – это серия супергероических файтингов из двух частей. Последняя из которых вышла в 2017 году. И похоже, что Warner Bros. наконец-то о ней вспомнила и готовит продолжение.

* Депутатша Госдумы РФ, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова продолжает свой крестовый поход против вредных видеоигр. В очередном своем выступлении она обвинила видеоигры из недружественных государств в антироссийской пропаганде, в который раз припомнив миссию No Russian из Call of Duty. И также указала на то, что пропаганда нетрадиционных отношений в играх тоже обычное дело.

Депутатша, правда, не предлагает запретить видеоигры полностью – считает, что для начала хватит и жесткой цензуры в виде «прокатных удостоверений». Которые получат правильные игры и не получат неправильные. Вот только учитывая, что каждый год в одном лишь Steam выходят по два десятка тысяч игр, непонятно, как Лантратова собирается всем им выдавать «прокатные удостоверения». Или не собирается, а просто предложит заблокировать магазин?

* На GitHub появилась программулина ps5-linux, чья цель принести игры Steam на PlayStation 5. Программа использует взлом консоли через гипервизоры, запуская на них Linux. Работает она, правда, пока только с версиями firmware 3 и 4, остальные планируется добавить позже. Ну и необходима оригинальная консоль, а не более поздние тонкие вариации.