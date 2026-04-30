Samsung анонсировала альтернативу DLSS для чипа Exynos 2600

Samsung представила технологию повышения графической производительности в мобильных процессорах Exynos 2600 на базе ИИ – Exynos Neural Super Sampling (ENSS).

Технология снижает нагрузку на графический процессор, сохраняя высокий уровень производительности. Изначально внедрённая в Exynos 2600 для серии Galaxy S26, ENSS направлена на более сбалансированный пользовательский опыт, особенно в ресурсоёмких играх и приложениях.

ENSS использует ИИ для восстановления изображений с низкого разрешения до уровня, близкого к высокому. Это позволяет сохранять детализацию без необходимости рендеринга в высоком разрешении в критичных для производительности сценариях. Кроме того, система может прогнозировать и генерировать недостающие кадры с помощью нейросетевых алгоритмов, обеспечивая более плавную картинку в динамичных сценах.

По данным Samsung, ENSS заметно снижает нагрузку на GPU, что уменьшает энергопотребление и тепловыделение устройства. Внутренние тесты также показывают сохранение качества изображения при быстрых переключениях камер и в сложных сценах, что положительно влияет на обработку фото и видео.

Тесты производительности подтверждают эти данные: Exynos 2600 показывает примерно на 15% более высокие результаты в графических тестах по сравнению с конкурентами, особенно в задачах с трассировкой лучей. Чипсет также показал лучшие результаты в тесте Basemark Power Board, что указывает на стабильную работу в ресурсоёмких сценариях.

Samsung планирует расширить применение ENSS за пределы Exynos 2600. Ожидается, что технология появится в будущих процессорах, включая Exynos 2700, который выйдет в следующем году. Основная цель – улучшить баланс между графической производительностью и энергоэффективностью мобильных устройств.