Начались продажи игровых ноутбуков Mechrevo Aurora X

Компания Mechrevo представила в Китае обновлённую версию игрового ноутбука Aurora X — теперь он стал заметно мощнее и ориентирован на требовательных геймеров.

Новинка получила процессор Intel Core i7-13645HX и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop. В базовой конфигурации установлено 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.

Ноутбук оснащён 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 180 Гц. Экран также отличается яркостью до 500 нит и полным охватом цветового пространства sRGB, что делает его подходящим не только для игр, но и для работы с графикой.

Особое внимание уделено охлаждению: система рассчитана на мощность до 200 Вт и использует три вентилятора. В максимальной нагрузке видеокарта может потреблять до 115 Вт, а процессор — до 110 Вт, что обещает высокий уровень производительности.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч. Из интерфейсов доступны USB-C (10 Гбит/с), USB-A, HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1, Ethernet и аудиоразъём 3,5 мм — набор, закрывающий большинство сценариев использования.

Продажи Mechrevo Aurora X стартуют в Китае 1 мая. Цена новинки составляет 7999 юаней (примерно 87 600 рублей), что делает её одним из более доступных решений в классе мощных игровых ноутбуков.