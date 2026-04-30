В Sony сняли вопрос с проверкой лицензий игр для PlayStation

В конце апреля 2026 года владельцы PlayStation начали массово обсуждать в соцсетях странный «таймер», появившийся у цифровых игр. Он якобы требовал периодического подтверждения лицензии через интернет, что вызвало волну опасений о возможном ужесточении DRM-системы.

Что напугало игроков

Пользователи заметили, что для доступа к некоторым цифровым играм может требоваться онлайн-проверка каждые 30 дней. Это быстро породило слухи о новой системе защиты, которая ограничит офлайн-доступ и фактически «привяжет» игры к постоянному интернету.

Ситуация вызвала бурные обсуждения в сообществе — многие провели параллели с другими спорными решениями в индустрии цифровых игр, включая подходы, которые ранее обсуждались вокруг Nintendo Switch 2 и её Game Key Cards.

Официальный ответ Sony

Компания Sony Interactive Entertainment дала комментарий изданию GameSpot, чтобы прояснить ситуацию.

По словам Sony, никакого нового ограничительного DRM не вводится:

Игроки могут продолжать получать доступ к приобретённым играм и играть в них как обычно. Требуется одноразовая онлайн-проверка для подтверждения лицензии, после чего дополнительных проверок не потребуется.

Что это значит для пользователей PlayStation

Фактически речь идёт не о регулярной проверке, а о единоразовой валидации лицензии при определённых условиях. После этого игры остаются доступными без повторных онлайн-верификаций.

Тем не менее часть игроков продолжает выражать обеспокоенность самой необходимостью интернет-подключения для подтверждения покупки — особенно в контексте цифрового будущего, где доступ к сети может быть не всегда гарантирован.

Итог

Согласно текущим данным, речь не идёт о новом ограничительном DRM-таймере, а скорее о разовой проверке лицензий. Однако дискуссия вокруг цифровой собственности и доступа к играм в экосистеме PlayStation только набирает обороты.

Редакции остаётся следить за развитием ситуации — тема может получить продолжение, если появятся новые детали или изменения политики Sony.