На PlayStation 5 научились запускать полноценный Linux

Энтузиасты нашли новый способ запустить рабочий Linux на PlayStation 5. Его предложил исследователь Энди Нгуен, он позволяет загрузить на консоли полноценную Linux-среду. Тем не менее в нынешнем исполнении метод действует только при жёстких условиях.

© PlayStation

Способ работает на дисковой версии PS5 с прошивками 3.00-3.21 или 4.00-4.51. Кроме того, пользователю нужен джейлбрейк и запуск специальных пейлоадов.

После настройки консоль может загружать Ubuntu 26.04 на современном ядре Linux. Система ведёт себя почти как обычный Linux-компьютер: с терминалом, конфигурационными файлами и ручной настройкой.

При этом модификация не постоянная. После перезагрузки PS5 возвращается в обычный режим, а для повторного запуска Linux нужно заново применять джейлбрейк.

В Linux-среде уже доступны некоторые низкоуровневые настройки. Например, можно менять объём видеопамяти, управлять скоростью вентиляторов и включать режимы повышенной производительности. Это делает PS5 чуть ближе к экспериментальному десктопу, чем к обычной игровой консоли.

Но ограничений пока хватает: поддержка драйверов неполная, часть функций работает нестабильно. Wi-Fi может требовать ручного перезапуска, DualSense не работает через встроенное беспроводное подключение, а для геймпада нужны внешние адаптеры. Вывод изображения пока ограничен 60 Гц, включая 1080p, 1440p и 4K. Поддержка 120 Гц может появиться позже.

Главный плюс — такой запуск Linux не переписывает системный софт консоли. Достаточно перезагрузить PS5, и она снова работает как обычная PlayStation. Но риск и сложность всё равно остаются: нужна подходящая прошивка, технические навыки и готовность разбираться с экспериментальной сборкой.

Для массового пользователя это пока скорее любопытный хак, чем практичная функция. Но для сцены моддинга PS5 — заметный шаг вперёд.