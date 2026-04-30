Боссу Take-Two пока нечего анонсировать по L.A. Noire

* Боссу Take-Two Штраусу Зелнику пока нечего анонсировать насчет L.A. Noire. А если бы было, то все равно анонс чего-либо на сей счет – дело Rockstar, а не его. Но в любом случае пока ничего нет. Хотя босс не исключил возможности, что когда-нибудь что-то появится. Но он всегда так говорит о Bully, L.A. Noire и других кажущихся забытыми и заброшенными франшизами компании. Уверяя, что ничего они не забыты и не заброшены. Вот только продолжений как не было, так и нет.

* Capcom настолько серьезно относится к качеству разрабатываемых ею Resident Evil, что безжалостно вырезает контент, который, по ее мнению, недостаточно хорош. Например, перед релизом Requiem из игры была вырезана целая глава. Что в этой главе было и как, рассказавший историю директор игры Коси Наканиси, увы, умолчал.

* После того, как легендарные разработчики Уоррен Спектор и Пол Нойрат вырезали из своей «духовной наследницы Thief» весь онлайн, в Thick as Thieves мало что осталось. Во всяком случае, на прохождение кампании может уйти порядка четырех часов. Правда, и цена у игры не самая высокая – 5 долларов/евро. Рублевой цены пока нет. Однако разработчики сообщили, что намеченный на 20 мая релиз – это всего лишь своеобразное представление игры. А дальше будет больше.