MediaTek представила новые процессоры Dimensity

MediaTek анонсировала два новых мобильных процессора — Dimensity 7450 и 7450X. Они пришли на смену прошлогодним моделям 7400 и 7400X. Это, как пишут СМИ, не полноценное новое поколение.

© Ferra.ru

Скорость работы процессоров не изменилась. В обоих чипах используется одинаковый набор ядер: четыре мощных Cortex-A78 с частотой 2.6 ГГц и четыре энергосберегающих Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц. Графический ускоритель тоже остался прежним — Mali-G615 MC2.

Главное улучшение — в работе с интернетом и связью. Новый модем 5G стандарта R17 (вместо R16) позволяет экономить заряд батареи, быстрее передавать данные и т.д. Чипы быстрее теперь восстанавливают связь при выходе из зоны плохого приёма. Производительность в ИИ-задачах выросла на 7%.

Dimensity 7450X отдельно умеет работать с двумя экранами одновременно.