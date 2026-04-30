Зачем компьютерным играм прокатные удостоверения

Возрастной маркировки игр вполне достаточно для защиты детей от неподобающего контента, а идея создать прокатные удостоверения для игры является обычным вбросом, рассказал руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов в беседе с НСН.

В Госдуме заявили об отвратительной морали современных компьютерных игр. Депутаты даже предложили выдавать им прокатные удостоверения. С такой инициативой выступила председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Ее слова приводит ТАСС. Пименова удивила подобная идея.

«Как прокатные удостоверения будут коррелировать с возрастными маркировками, которые и так есть, непонятно. Во-первых, для такой идеи нет технической базы. Во-вторых, это сильно повлияет на наших разработчиков, рынок и индустрию, которая сейчас не находится на подъеме, а во многом полагается на государственные гранты. У нас нет кристально чистых игр с точки зрения депутатов. И кто будет их оценивать? Это вброс, который не имеет под собой никакой продуманной системы. А как это будет работать с платформами уровня Steam, где тысячи игр? Мы сразу одно удостоверение на всех дадим или всех запрещаем, а каким-то отдельным даем удостоверение в порядке очереди? К тому же, те, кто хотят играть в какие-то неподобающие игры, все равно будут это делать. Это приведет игроков к скачиванию пиратских копий без всяких возрастных маркировок», — отметил он.

