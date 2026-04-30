Sony подарит EA Sports FC 26 и еще две игры пользователям PlayStation Plus

Sony раскрыла майскую подборку игр для подписчиков сервиса PlayStation Plus, в которую вошли футбольный симулятор и еще две игры. Об этом компания рассказала в своем блоге.

© Газета.Ru

Так, с 5 мая пользователи тарифа PS Plus Essential и выше смогут добавить в библиотеку три проекта: EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers и Nine Sols. Забрав эти игры в свою библиотеку, пользователи смогут загружать и запускать их в любое время, даже после ротации, при наличии активной подписки любого уровня.

До ротации майской подборкой пользователи все еще могут активировать игры из апрельской раздачи, среди которых Lords of the Fallen, Sword Art Online: Fractured Daydream и Tomb Raider I–III Remastered.

Параллельно Sony дополнила расширенный каталог PlayStation Plus для пользователей более дорогих тарифов подписки. В середине апреля в него были добавлены такие проекты, как Horizon Zero Dawn Remastered, The Crew Motorfest, The Casting of Frank Stone, Football Manager 26, Warriors: Abyss, Squirrel with a Gun и другие тайтлы для PS4 и PS5.

Ранее в Госдуме усомнились в эффективности прокатных удостоверений для игр.