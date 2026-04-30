Глава Take-Two заявил, что GTA VI не будет сверхпремиальной игрой

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник прокомментировал возможную стоимость Grand Theft Auto VI на бизнес-конференции iicon. По его словам, обсуждаемая в индустрии идея о сверхпремиальной цене для проекта не соответствует планам компании. Об этом сообщает издание IGN.

Официальная стоимость игры пока не раскрыта, однако ранее аналитики и журналисты предполагали, что стандартное издание может стоить от $80 до $100 (6000-7500 руб. по курсу на 29 апреля 2026 года). Зельник отказался подтверждать эти оценки, подчеркнув, что восприятие продукта зависит от сочетания качества и цены. Он отметил, что покупатели должны видеть в игре высокую ценность и справедливую стоимость. Вместе с тем он подчеркнул, что сверхпремиальная цена GTA VI все же не входит в планы компании.

Глава компании также заявил, что не сомневается в успехе будущего релиза, поскольку команда сосредоточена на создании максимально захватывающего развлекательного продукта. По его словам, если разработчикам удастся достичь этой цели, коммерческий результат последует сам.

Кроме того, Зельник затронул перспективы развития других проектов компании, включая L.A. Noire. Он отметил, что Take-Two Interactive планирует работать со всей своей интеллектуальной собственностью, однако конкретных анонсов по продолжению детективного экшена пока нет. По его словам, любые новости о возможном развитии франшизы будут исходить от Rockstar Games.

