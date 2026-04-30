PlayStation 6 грозит уничтожить все существующие приставки на рынке

Новая консоль PlayStation 6, по последним утечкам, уже находится на финальной стадии разработки и может стать самым мощным устройством в истории Sony.

Инсайдерская информация и аналитика Digital Foundry указывают на потенциально огромный скачок в производительности — особенно в области трассировки лучей.

Согласно данным, PS6 может предложить:

до 10-кратного роста производительности в трассировке лучей по сравнению с PS5

примерно 3-кратный прирост в стандартных игровых сценариях

Такой разрыв подчёркивает, что Sony делает ставку именно на графические технологии нового поколения.

Поводом для обсуждения стали материалы с GDC 2026, где Codemasters представила демонстрацию F1 25 на PS5 Pro.

Игра работала:

с полной трассировкой пути (path tracing)

в 30 FPS

при базовом разрешении 1080p с масштабированием до 4K через PSSR

Изначально без оптимизации производительность держалась около 20 FPS, но благодаря технологии ORCA удалось стабилизировать игру до 30 FPS.

Эксперт Digital Foundry Ричард Ледбеттер отметил, что если PS5 Pro уже справляется с такими задачами, то PS6 на базе предполагаемой архитектуры AMD RDNA 5 сможет пойти гораздо дальше.

Ожидается, что консоль сможет:

запускать игры с трассировкой пути в 60 FPS

значительно снизить нагрузку на систему при сохранении качества графики

Если прогнозы подтвердятся, PS6 может стать первым поколением консолей, где:

сложная трассировка лучей станет массовым стандартом

60 FPS с фотореалистичным освещением перестанет быть редкостью

Это может привести к одному из самых заметных визуальных скачков в истории PlayStation.

Пока всё это остаётся на уровне слухов и предварительных оценок, но направление развития индустрии уже выглядит очевидным — графика следующего поколения станет ещё ближе к фотореализму.