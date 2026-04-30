Новая PlayStation 6 грозит уничтожить все существующие приставки на рынке
Новая консоль PlayStation 6, по последним утечкам, уже находится на финальной стадии разработки и может стать самым мощным устройством в истории Sony.
Инсайдерская информация и аналитика Digital Foundry указывают на потенциально огромный скачок в производительности — особенно в области трассировки лучей.
До 10X прироста в ray tracing
Согласно данным, PS6 может предложить:
- до 10-кратного роста производительности в трассировке лучей по сравнению с PS5
- примерно 3-кратный прирост в стандартных игровых сценариях
Такой разрыв подчёркивает, что Sony делает ставку именно на графические технологии нового поколения.
Что показала PS5 Pro и почему это важно
Поводом для обсуждения стали материалы с GDC 2026, где Codemasters представила демонстрацию F1 25 на PS5 Pro.
Игра работала:
- с полной трассировкой пути (path tracing)
- в 30 FPS
- при базовом разрешении 1080p с масштабированием до 4K через PSSR
Изначально без оптимизации производительность держалась около 20 FPS, но благодаря технологии ORCA удалось стабилизировать игру до 30 FPS.
PS6 и архитектура RDNA 5
Эксперт Digital Foundry Ричард Ледбеттер отметил, что если PS5 Pro уже справляется с такими задачами, то PS6 на базе предполагаемой архитектуры AMD RDNA 5 сможет пойти гораздо дальше.
Ожидается, что консоль сможет:
- запускать игры с трассировкой пути в 60 FPS
- значительно снизить нагрузку на систему при сохранении качества графики
Новый стандарт для консолей?
Если прогнозы подтвердятся, PS6 может стать первым поколением консолей, где:
- сложная трассировка лучей станет массовым стандартом
- 60 FPS с фотореалистичным освещением перестанет быть редкостью
Это может привести к одному из самых заметных визуальных скачков в истории PlayStation.