Новая PlayStation 6 грозит уничтожить все существующие приставки на рынке

Новая консоль PlayStation 6, по последним утечкам, уже находится на финальной стадии разработки и может стать самым мощным устройством в истории Sony.

Инсайдерская информация и аналитика Digital Foundry указывают на потенциально огромный скачок в производительности — особенно в области трассировки лучей.

До 10X прироста в ray tracing

Согласно данным, PS6 может предложить:

  • до 10-кратного роста производительности в трассировке лучей по сравнению с PS5
  • примерно 3-кратный прирост в стандартных игровых сценариях

Такой разрыв подчёркивает, что Sony делает ставку именно на графические технологии нового поколения.

Что показала PS5 Pro и почему это важно

Поводом для обсуждения стали материалы с GDC 2026, где Codemasters представила демонстрацию F1 25 на PS5 Pro.

Игра работала:

  • с полной трассировкой пути (path tracing)
  • в 30 FPS
  • при базовом разрешении 1080p с масштабированием до 4K через PSSR

Изначально без оптимизации производительность держалась около 20 FPS, но благодаря технологии ORCA удалось стабилизировать игру до 30 FPS.

PS6 и архитектура RDNA 5

Эксперт Digital Foundry Ричард Ледбеттер отметил, что если PS5 Pro уже справляется с такими задачами, то PS6 на базе предполагаемой архитектуры AMD RDNA 5 сможет пойти гораздо дальше.

Ожидается, что консоль сможет:

  • запускать игры с трассировкой пути в 60 FPS
  • значительно снизить нагрузку на систему при сохранении качества графики

Новый стандарт для консолей?

Если прогнозы подтвердятся, PS6 может стать первым поколением консолей, где:

  • сложная трассировка лучей станет массовым стандартом
  • 60 FPS с фотореалистичным освещением перестанет быть редкостью

Это может привести к одному из самых заметных визуальных скачков в истории PlayStation.

Пока всё это остаётся на уровне слухов и предварительных оценок, но направление развития индустрии уже выглядит очевидным — графика следующего поколения станет ещё ближе к фотореализму.