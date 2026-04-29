Как открыть секретную концовку в Pragmata: гайд

Pragmata — игра, полная секретов, уникальных наград и мелких пасхалок, и даже за финальными титрами скрывается тайная концовка, ради которой придется попотеть. Портал gamespot.com рассказал, как открыть секретную концовку в Pragmata.

Для того, чтобы открыть «Неизвестный сигнал», нужно пройти сюжетную кампанию Pragmata как минимум один раз. После титров главное меню покажет несколько уведомлений, которые объяснят дальнейшие шаги. Одна из новых фишек, которые открываются после первого прохождения — режим «Новая игра +». Сюжет начинается заново, но игрок сохраняет все открытые апгрейды и снаряжение, а враги будут более опасными.

Но «Неизвестный сигнал» работает немного иначе. Он не заставляет игрока проходить игру с самого начала — вместо этого Хью и Диана окажутся в убежище, прямо перед боем с финальным боссом Pragmata.

Оттуда с помощью трамвая можно попасть в новую локацию — Тайную комнату. Она никак не связана с сюжетными событиями игры и больше похожа на тренировочные сценарии, которые можно проходить в основном сюжете.

Тайная комната предлагает 10 уникальных испытаний, но они не будут разблокированы с самого начала. Для того, чтобы открыть каждый, нужно на 100% завершить тот или иной сектор карты Pragmata. То есть, найти каждый сейф, мод, воспоминание с Земли и другие эксклюзивные награды, а также пройти все красные зоны и победить всех боссов Mk. II — усиленные версии боссов из сюжета.

По достижению 100% в секторе «Тайная комната» разблокирует связанный с ним сценарий. А симуляции тоже не самые простые: они требуют побеждать сложных противников в самых разных обстоятельствах. Хорошая новость в том, что ограничения по времени в этих сценариях нет — можно не бояться, что таймер истечет.

По прохождению всех 10 симуляций в Тайной комнате игрок может вернуться назад в убежище — там откроется новая локация, где ждет уникальный мод «Черный ящик». Его нужно экипировать перед выездом на трамвае, после чего отправиться на бой с усиленной версией финального босса в Центральном порту.

Победа над этим боссом с экипированным «Черным ящиком» приведет к тому, что титры начнут проигрываться точно так же, как при первом, оригинальном прохождении, но после всех катсцен вы получите дополнительный диалог и совершенно новую сцену.