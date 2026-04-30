Процессоры Intel Wildcat Lake в тестах оказались быстрее решений Apple

Новые процессоры Intel Wildcat Lake в первых тестах оказались быстрее решений Apple
Intel представила новые процессоры серии Wildcat Lake, предназначенные для недорогих ноутбуков. Первые результаты показали, что модель Intel Core 5 320 набрала около 4 047 баллов в однопоточном режиме и 15 222 — в многопоточном тесте бенчмарка.
Это немного выше показателей M1 Apple. Кроме того, новинка обошла A18 Pro, который используются в MacBook Neo.
Окончательные выводы делать рано — многое будет зависеть от цены и реальных устройств, что воспользуются решением Intel. Но потенциал виднеется.