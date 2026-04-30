OnePlus представила мощный игровой смартфон Ace 6 Ultra

OnePlus официально представила игровой смартфон Ace 6 Ultra. К смартфону можно подключить специальный игровой контроллер (продается отдельно). Он добавляет кнопки, улучшает сигнал связи и даже имеет разъем для наушников. В целом, превращает смартфон в портативную консоль.

Смартфон получил процессор Dimensity 9500 и емкий аккумулятор на 8 600 мА·ч. Он позволяет играть до 7 часов без подзарядки. Есть быстрая зарядка на 120 Вт: за 20 минут батарея заряжается больше чем наполовину, а полностью — примерно за 49 минут. Также доступна функция, которая позволяет питать телефон напрямую от сети.

Экран — 6,78 дюйма, с OLED-матрицей и частотой обновления 165 Гц.

Камеры здесь простые: основная на 50 МП и дополнительная широкоугольная на 8 МП.

Корпус защищен от воды и пыли, а сам телефон доступен в нескольких версиях памяти по цене от примерно $555.