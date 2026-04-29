Французская студия Spiders закрывается после 18 лет работы

* Французская студия Spiders закрывается. Предприятие было известно по таким ролевым играм, как The Technomancer, серия GreedFall, которые, в принципе, нормально продавались. Однако засада подкралась, откуда ее не ждали: владелец студии, издательство Nacon, попало в тяжелую финансовую ситуацию и начало процедуру банкротства. Spiders предполагалось продать, но желающих купить разработчиков не нашлось, и было принято решение закрыть студию. Примерно 70 ее сотрудников теперь размышляют над тем, куда им податься.

© GreedFall

* Параллельно объявлению о дате релиза и сюжетном трейлере разработчики The Blood of Dawnwalker опубликовали предполагаемые системные требования для игры. Учитывая, что до релиза еще более четырех месяцев, системные требования наверняка могут поменяться, но как ориентир сойдут, да и других пока все равно нет.

* После элементарного взлома последней версии Denuvo некоторые издательство всерьез расстроились. И решили пойти другим путем. Например, 2K Games совместно со все той же Denuvo внедряют онлайновую проверку на подлинность копии. Каждая игра после проверки получит право на оффлайновый режим в течение 14 дней. По истечении этих 14 дней придется проходить новую проверку, или игра будет заблокирована.

* Какая-то странная хрень случилась с китайским клоном Dark Souls по имени Wuchang: Fallen Feathers. Игра вышла в июле прошлого года и вышла неплохо – было продано более миллиона ее копий. Однако затем коллектив разработчиков что-то с кем-то, и директор игры, а с ним и основные творческие силы, покинули студию. После чего было объявлено, что студия закрывается. Оставив игру без поддержки и прочих радостей. Стоит ли говорить, насколько это обрадовало игроков. Однако тут в ситуацию вмешался издатель игры 505 Games и выкупил права на Wuchang за 4 миллиона евро. Пока планы издательства весьма смутные, но хотя бы появилась надежда, что игру не забросят.