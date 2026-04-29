Вышел «анимешный» аналог GTA для смартфонов, ПК и консолей

Состоялся релиз игры Neverness to Everness, которую в сети прозвали аниме-версией GTA. Игра разработана студией Hotta Studio, ранее выпустившей Tower of Fantasy, сообщает Rozetked.

Сюжет игры разворачивается в Японии и сочетает элементы открытого мира с аниме-эстетикой. Несмотря на очевидные параллели с GTA, игра предлагает ряд отличий: в частности, присутствуют паранормальные противники и более сюжетно-ориентированная подача, сравнимая с проектами вроде Control и Alan Wake II от Remedy Entertainment.

Игроки могут взаимодействовать с транспортом, избегать преследования полиции, приобретать недвижимость и участвовать в социальных активностях, включая внутриигровые встречи персонажей. Также реализован набор дополнительных активностей и мини-игр.

Распространение Neverness to Everness осуществляется по модели free-to-play. Сама игра предлагается бесплатно, но в ней присутствует платный контент. Проект вышел одновременно на ПК, PlayStation 5, а также на мобильных платформах iOS и Android.

