Palit берет под управление видеокарты Galax

Китайская Galaxy Microsystems, известная как производитель видеокарт Galax, объявила о прекращении выпуска компьютерных комплектующих. Обязательства перед клиентами будут переданы другому производителю, сообщает WCCFTech.

Согласно заявлению компании, ключевым фактором ухода стало сокращение поставок, связанное с перераспределением производственных ресурсов на фоне стремительного роста спроса на решения в области искусственного интеллекта.

Управление брендом Galax переходит к Palit Microsystems, которая возьмет на себя операционную деятельность, а также гарантийное обслуживание продукции. В компании подчеркнули, что обе стороны остаются авторизованными партнерами Nvidia, что гарантирует непрерывность сервисной поддержки и легитимность оказываемых услуг.

В рамках реструктуризации прежняя организационная структура Galaxy Microsystems будет ликвидирована, а управление и все операционные процессы сосредоточатся в рамках Palit.

Galaxy Microsystems была основана в 1994 году в Китае и на протяжении многих лет занимала заметную позицию на рынке видеокарт. Для европейского рынка компания развивала отдельный бренд KFA2, под которым выпускалась аналогичная продукция.

