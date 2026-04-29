Take-Two оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд в Москве назначил штраф в размере 2 млн рублей американскому разработчику компьютерных игр Take-Two Interactive Software за нарушение правил хранения персональных данных.

Мировой судья Таганского района столицы привлек к административной ответственности американского разработчика и дистрибьютора компьютерных игр Take-Two Interactive Software за отказ локализовать данные российских пользователей, передает РИА «Новости».

«Суд признал виновной компанию Take-Two Interactive Software, Inc по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей», – заявили в пресс-службе Мосгорсуда.

Кроме того, аналогичные меры были приняты в отношении международной торговой ассоциации Interactive Advertising Bureau, Inc и казахстанской компании TOO Dynamic Technologies.

Московская инстанция взыскала с создателей игры Escape from Tarkov 2 млн рублей за нарушение правил обработки персональной информации.

Мировой судья Таганского района обязал платформу Discord выплатить аналогичную сумму за отказ локализовать данные россиян.