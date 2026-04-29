В Бразилии пройдет фестиваль московских видеоигр

В бразильском Сан-Паулу в период с 30 апреля по 3 мая пройдет фестиваль московских видеоигр, который станет первым централизованным выходом столичных разработчиков на рынок Южной Америки. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Фестиваль проведут в рамках бизнес-миссии в Бразилию резидентов и партнеров Московского кластера видеоигр и анимации. В течение четырех дней местные жители и представители индустрии будут знакомиться с новыми релизами столичных компаний, — рассказала Сергунина.

Бразилия занимает одну из лидирующих позиций в регионе по количеству поклонников видеоигр. Их аудитория в стране превышает 100 миллионов человек. Предстоящий фестиваль охватит как уличные локации, так и компьютерные клубы, где широкой публике предложат протестировать сразу девять проектов в разных жанрах — от приключенческих до стратегических. Кроме того, в одном из крупных игровых центров организуют киберспортивный марафон с участием известных стримеров.

Также по Сан-Паулу будет курсировать брендированный автобус Moscow Game Hub, переоборудованный в игровую станцию. Во время остановок в популярных общественных пространствах все желающие смогут зайти в транспорт и попробовать новинки московских разработчиков.

В текущем году резиденты Московского кластера видеоигр и анимации планируют выпустить 11 новых видеоигр и один анимационный проект. Глава Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова подчеркнула, что Московский кластер видеоигр и анимации формирует условия для комплексной поддержки разработчиков.