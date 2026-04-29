Обзор последнего сюжетного дополнения Atomic Heart

Компания Mundfish выпустила финальное сюжетное дополнение для игры Atomic Heart - "Кровь на хрустале". Мы его прошли и в этом тексте разберем, что в нем получилось действительно хорошо, а что, увы, вызывает лишь недоумение.

Сюжетно DLC продолжает линию, начатую в основной кампании и последовательно развивавшуюся в трех предыдущих дополнениях. Бравый майор Нечаев продолжает свой крестовый поход против восставших роботов "Предприятия 3826".

И, если пока отстраниться от нарратива, первое, что хочется похвалить - это мир игры. Он по-прежнему остается уникальным сплавом ретрофутуризма и альтернативной истории. Его интересно исследовать: рассматривать плакаты, интерьер и детали окружения. Даже записки и голосовые сообщения здесь не воспринимаются как формальность - их читаешь и слушаешь с жадным любопытством.

Наконец-то начинает ощущаться рост франшизы в ширину. Появляются отсылки к другим произведениям вселенной, включая "Далекое светлое будущее", и это работает на общее ощущение целостности вселенной.

Отдельно стоит отметить, насколько авторы умело вплетают современные мемы в эстетику альтернативного СССР. Совместить культовое "эта вечеринка - отстой" из Hotline Miami с "очень плохой музыкой" - и сделать это органично - это ли не величие?

"Батин юмор" протагониста, который зумеры ругали с самого релиза, тоже никуда не делся. Но если вы входите в "целевую аудиторию" (как, например, ваш покорный слуга), он по-прежнему работает: где-то глупо, где-то в лоб, но местами искренне весело.

Огромную роль играет музыка: саундтрек - половина атмосферы. Адаптация ретропесен под динамику происходящего вышла на уровень голливудского размаха масштабов Джеймса Ганна. Репертуар Татьяны Булановой, например, еще никогда не звучал настолько драйвово. Руководству Mundfish впору начать всерьез следить, чтобы их спецов по аудиоконтенту не схантили условные Rockstar Games.

К сожалению, на этом список однозначных плюсов заканчивается.

Геймплейно "Кровь на хрустале" - это до сих пор BioShock из эпохи Xbox 360. Три года назад из-за общего вау-эффекта данный аспект можно было списать в разряд стилизации и своеобразного подмигивания классике. Сейчас ощущается уже откровенно утомительным. Ну неинтересно тут стрелять. И "плазмиды" местные скучные. Боевая система не эволюционировала ни на шаг.

Из нового - разве что полиморфы: противники, завязанные на стихиях, которых нужно "контрить" соответствующими атаками. Огненных - тушить, ледяных - поджигать и так далее. Идея даже на бумаге выглядит слишком избитой и банальной и на практике не меняет ощущения от поединков - это все те же затяжные стычки, только с дополнительными переменными.

Дизайн уровней страдает предсказуемостью: видите большую открытую арену - готовьтесь к волнам противников. Без катсценовых подводок, сюжетных склеек и даже протискиваний сквозь узкие проходы. Раз за разом. В какой-то момент ловишь себя на мысли, что заявленные восемь часов прохождения набраны именно за счет этих бесконечных арен - и это, мягко говоря, многовато.

И в конце концов нам как игровому комьюнити надо уже раз и навсегда конвенционально договориться, что в игры от первого лица не нужно добавлять платформинг. Исключение оставим для серии Mirror's Edge, если EA когда-нибудь про нее вспомнит. В Atomic Heart сегменты с прыжками работают не как разнообразие, а как раздражающий стопор темпа, над чем устами действующих лиц неоднократно подшучивают уже и сами авторы.

С боссами ситуация не лучше. Ключевые бои регулярно превращаются в настоящий буллет хелл - с месивом из эффектов и пикселей, где напрочь теряется читаемость происходящего. Вместе с ней уходит и контроль: победа ощущается как превозмогание, но не приносит радости.

С головоломками тоже не все гладко. На некоторых можно застрять, потому что требования к их решению проговариваются парой строк в диалогах, которые можно легко пропустить мимо ушей из-за внезапной перестрелки. В одном случае пришлось фотографировать экран и отправлять его нескольким нейросеткам - они с решением местных ребусов помочь не смогли. В итоге пришлось лезть за видеопрохождением в интернет. В Uncharted 4, вышедшем 10 лет назад, персонажи начинали диегетически подсказывать игроку решение загадок, если тот застревал. У Нечаева полно компаньонов - но пользы от них в этом плане ноль. Да, околосорокалетний гейминг выглядит именно так - не нужно отовсюду убирать "желтую краску".

В целом это не только про условия загадок. Даже важные сюжетные диалоги, как и в основной кампании, все так же могут заглушаться громкой музыкой из-за внезапной атаки противника. В итоге куски истории просто теряются - и это раздражает.

Реюз ассетов нельзя записать в однозначные минусы, но во многом "Кровь на хрустале" повторяет "Инстинкт истребления", пусть и пытается обосновать это отзеркаливание сюжетно.

При этом с технической точки зрения придраться почти не к чему: багов, фризов или заметных просадок FPS замечено не было. Все работает стабильно - примерно на том же уровне, что и оригинальная игра.

Но в итоге сюжет, который должен был стать эпичным финалом, разочаровывает. Без спойлеров объяснить не получится, но проблема не только в подаче - она глубже. История дает сбой и на уровне логики, и на уровне эмоций: происходящее не складывается в цельную картину и не вызывает отклика. Концовка ощущается пустой и где-то даже случайной. Есть ощущение, что историю просто "свернули", а не довели до закономерного завершения. После титров я поймал такую фрустрацию, что пришлось идти проверять в интернете, правильно ли я все прошел? Нет ли альтернативной концовки? Сцены после титров? Дополнительного эпилога? Постскриптума? Да чего угодно еще, потому что тот "сон собаки", который предлагается перед занавесом, мозг отказывался принимать.

Проверка, увы, подтвердила - концовка у игры только одна. Еще одну, как, например, в свое время у Mass Effect 3, ждать не стоит.

После не получается избавиться от ощущения, что дополнение доделывали по остаточному принципу - когда основные силы уже переброшены на создание второй части, а финальный штрих доверили джунам и практикантам.

Чувства противоречивые. С одной стороны - все еще высокий (самый высокий на всем постсоветском пространстве) уровень продакшена, мощная атмосфера и отличная работа по части аудио. С другой - пятый раз подряд нам предлагают примерно одно и то же. Качественно, местами очень талантливо - но уже без искры.

Это все еще крепкий продукт, но из тех, что начинают трескаться не от внешнего давления, а от собственной накопленной внутренней усталости.

Оценка: 6 из 10.