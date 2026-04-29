Идет подготовка к премьере игрового смартфона Lenovo Legion Phone

Lenovo Legion подогрела интерес к индустрии игровых смартфонов, опубликовав в китайской соцсети Weibo ироничное приглашение, в котором предложила Black Shark, Red Magic и ASUS ROG Gaming Phone «собраться и сыграть вместе». Пост быстро стал обсуждаемым — но за шутливым тоном скрывается куда более серьёзная реальность рынка.

Рынок, который уже не тот

За последние годы сегмент игровых смартфонов в Китае заметно сузился.

Black Shark фактически выбыла из гонки: бренд давно не выпускает новые устройства, а последняя модель Black Shark 5 исчезла из продажи вскоре после запуска.

Ситуация у ASUS (линейка ROG Phone) также изменилась. Руководство компании заявило, что направление смартфонов останется только для поддержки существующих пользователей, а новые модели выпускать больше не планируется.

Red Magic осталась почти в одиночестве

Сегодня регулярные игровые смартфоны продолжает выпускать только Red Magic.

Последние модели бренда сделали ставку на мощность и охлаждение: флагманская серия получила продвинутые системы термоконтроля, аккумуляторы большой ёмкости и активные вентиляторы. В линейке также появилась версия с акцентом на дизайн и «прозрачную» эстетику, но с сохранением игровых элементов вроде боковых триггеров.

Lenovo готовит новый ход

На фоне сужающегося рынка Lenovo готовит новое поколение Legion Phone.

По утечкам и тизерам, устройство может получить аккумулятор ёмкостью около 8000 мА·ч, улучшенную энергоэффективность и экран с повышенной частотой обновления, ориентированный на киберспорт.

Отдельный акцент — на автономности и ресурсе батареи: заявляется сохранение высокой ёмкости даже после тысяч циклов зарядки. Также ожидается фирменный игровой дизайн с усиленной эргономикой и прочными материалами корпуса.

Что дальше с игровыми смартфонами

Ироничный пост Lenovo фактически подчеркивает тренд: жанр игровых смартфонов постепенно сжимается, а конкуренция становится символической. На рынке остаётся всё меньше игроков, и каждое новое устройство воспринимается уже не как часть массового тренда, а как попытка удержать нишу.

Похоже, следующий шаг Lenovo покажет, останется ли этот сегмент живым направлением или превратится в историю нескольких брендов.