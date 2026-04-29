Сервис "Игромир" стал доступен в "Кинопоиске" с поддержкой стриминга игр Steam

"Игромир" - сервис, объединяющий облачный гейминг и витрину цифровых товаров, начал работу в приложении "Кинопоиска" на телевизорах с YaOS X.

© Российская Газета

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, в приложении "Кинопоиск" для телевизоров появился раздел "Игромир", в котором пользователи могут играть в игры, купленные в Steam, а также free-to-play хиты. Для этого достаточно привязать свой аккаунт Steam и подключить к ТВ геймпад.

Также отмечается, что использовать технологию можно и без привязки аккаунта Steam: внутри онлайн-кинотеатра доступны демо-версии игр "Былина" и "Северный путь", запускающиеся после авторизации в сервисах отечественной IT-корпорации. Пока сервис доступен только на умных телевизорах, работающих на операционной системе YaOS . Позже соответствующий раздел обещают до конца года "раскатать" на YaOS и Android TV.

Заявлена совместимость с геймпадами Xbox, PlayStation и большинства популярных ПК- и Android-совместимых контроллеров.

Отдельно подчеркивается, что на работу "Игромира" влияет удаленность от дата-центра. Ожидаемая зона покрытия - около 1000 километров в центральной части России, где среди крупных городов, помимо столицы, Самара, Казань, Волгоград и Санкт-Петербург.

Для старта не требуется подписка "Плюс" - облачный гейминг предоставляется по тарифу с почасовой оплатой.

На вопрос "РГ" о какой-либо форме участия Valve в запуске проекта или согласовании с компанией Гейба Ньюэлла в пресс-службе сервиса ответили: "Технология облачного гейминга у игроков на рынке работает по API, и сервис не служит для пользователя платформой какого-либо стора, а лишь работает как точка входа и предоставляет облачное решение для игр, которые пользователь приобрел у Valve или кого-либо ещё. API помогает синхронизировать игровой прогресс и сохранения пользователя, если он играет в игру где-то ещё помимо девайсов, привязанных к сервису облачного гейминга, или если он пользуется сразу несколькими сервисами облачного гейминга".

При этом разработка, как в беседе с "РГ" рассказал представитель "Игромира", ведется на закрытой основе и не является open source.