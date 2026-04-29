Как персонаж Леон из франшизы Resident Evil обрел свое имя

* Известный японский разработчик и один из создателей серии Resident Evil Хидеки Камия подтвердил, что Леона назвали в честь Леона, главного героя одноименного кинобоевика режиссера Люка Бессона. Камия вспомнил, как в ходе разработки Resident Evil 2 возник вопрос, как назвать главного героя. Были предложены и отвергнуты различные имена, и тогда Камия в разговоре с Синдзи Миками назвал имя Леона, которое ему запомнилось по недавно просмотренному кино. Миками оно тоже понравилось, и Леон стал Леоном.

* Разработчики вампирского ролевого экшена The Blood of Dawnwalker и издатель этого же экшена Bandai Namco анонсировали дату релиза игры – она поступит в продажу 3 сентября 2026 года. Напомним, что директором игры является бывший начальник The Witcher 3 Конрад Томашкевич, который уверяет, что не боится потенциальной конкуренции с Fable, чья дата выхода пока неизвестна, однако ее вроде бы собираются выпустить этой осенью, так что пересечение вполне возможно.

* «Духовная наследница Garry’s Mod» под названием s&box вышла в Steam и вызвала ажиотаж в отрицательном смысле данного слова. Рейтинг игры (хотя, скорее, платформы для разработки игр) находится на уровне 47%, и форум полон жалоб на техническое состояние, отвратительную оптимизацию, а также жадность Facepunch, которая толком ничего не отладила, зато уже запустила донатный магазин. Кстати, у россиян с игрой тоже проблемы, но уже не по вине разработчиков, ибо серверы, с которых качаются элементы s&box, часто оказываются заблокированы.