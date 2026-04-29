TerraTech Legion готовится к релизу

30 апреля выйдет TerraTech Legion от Payload Studios. В этой игре мы катаемся по планетам, захваченным ордами враждебных роботов, и пытаемся остановить их шествие по галактике.

TerraTech Legion отдаленно напоминает легендарную Crimsonland: мы начинаем на слабом вездеходе с одинокой автопушкой, окруженные отрядами хилых железяк. Как и в Crimsonland, нужно маневрировать, уничтожая врагов и собирая всякую всячину. Но есть нюансы.

Во-первых, мы тут не по причине «выживания ради выживания», а должны двигаться по квестовым отметкам и выполнять несложные поручения. Во-вторых, мы не просто приобретаем новые стволы — мы вольны изменить саму конфигурацию нашего боевого транспорта.

Броневик полностью модульный: у любого агрегата и устройства есть размеры, точки крепления и какие-нибудь характеристики. У пушек это урон в секунду, у магнита — бонус к радиусу сбора вещичек, у ускорителя — насколько он нас ускоряет, и т. п. Есть и «пустые» модули, предназначенные для расширения автомобиля вширь и ввысь: благодаря им на корпусе появляется больше элементов для крепления действительно полезных узлов. Заботиться о мелочах вроде потребления энергии не нужно — вешайте на свой драндулет все, что найдете, и наслаждайтесь результатом!

Вдобавок TerraTech Legion является своеобразным «рогаликом», в котором мы, разумеется, в случае гибели теряем все накопленное добро для прокачки броневичка, но сохраняем другие достижения. Например, ресурс, необходимый для прокачки конкретного пилота. Так что каждый следующий заезд легче предыдущего.

Ядреная смесь из Crimsonland и «рогалика» определенно обладает долей шарма. Азарт улепетывания от орды наседающих роботов в предвкушении следующего уровня (точнее — выбора из трех агрегатов, выпадающих из бонусного сундука) недооценивать не приходится. Игра может показаться незамысловатой в плане сюжета, музыки или картинки, однако в дефиците увлекательности ее не уличишь.

TerraTech Legion высадится на PC и Xbox Series (в наличии — текстовый перевод на русский язык).