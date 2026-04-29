GIGABYTE выпустит в продажу тонкий ноутбук с ИИ

Внутрь новинки устанавливают процессор AMD Ryzen AI 9 465 и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop с TGP 85 Вт. Объем оперативной памяти ̶ 12 ГБ. По задумке, этого хватит для локального запуска нейросетей, игр с DLSS 4.5 и прочих радостей жизни. Особо искушенные геймеры смогут насладиться чуть более красивой картинкой в AAA-проектах.

Привет, Copilot+ и собственный GiMATE

Помимо стандартных возможностей Copilot+ вроде генерации картинок, изменения стиля изображений и живых субтитров с переводом, компания добавила своего ИИ-помощника. Назвали GiMATE. Он призван управлять настройками ноутбука и, видимо, скрашивать одиночество разработчика. Модуль GiMATE Creator помогает генерировать изображения без выхода в интернет, а GiMATE Coder встраивается в Visual Studio Code и обещает ускорить отладку кода по текстовым запросам. Правда, насколько хорошо он справляется, покажут только тесты.

Охлаждение и тонкий корпус – вечная проблема

Толщина ноутбука 16,75 мм, вес 1,9 кг. Именно в такой плоский корпус инженеры попытались запихнуть систему охлаждения WINDFORCE Infinity, рассчитанную на теплопакет до 100 Вт. Там используются два тонких вентилятора, четыре тепловые трубки и хитрое распределение потоков воздуха. В режиме простоя вентиляторы выключаются полностью. Обещают также охлаждение клавиш WASD – видимо, для особо горячих сражений.

Экран

Дисплей IPS с соотношением сторон 16:10, разрешением 2.5K и частотой 165 Гц. Покрывает 100% sRGB и имеет сертификацию Pantone. Последнее означает, что цветопередача не должна искажать изображения. Полезная площадь экрана 92%, есть сертификат TÜV Rheinland для защиты зрения и поддержка Dolby Atmos, так что смотреть кино и работать будет удобно.

Батарея и внешний вид

Заявлено до 14 часов автономной работы и быстрая зарядка. На практике эти цифры обычно зависят лишь от буйного полета фантазии маркетологов, но производитель хотя бы пытается увеличить время работы. Клавиатура Golden Curve имеет увеличенные клавиши и динамическую RGB-подсветку. Новинка будет предлагаться в двух цветах: Lunar White и Space Gray. Поверхность корпуса анодированная, с пескоструйной обработкой, а на крышке красуется переливающаяся пластинка с логотипом, все вместе это выглядит дорого и статусно, впрочем, это уже дело вкуса каждого из пользователей.

В общем, GIGABYTE AERO X16 старается быть одновременно тонким, мощным, умным и красивым. Получилось ли – узнаем, когда ноутбук доберется до реальных пользователей и тестов.