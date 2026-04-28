Вампирская игра в жанре RPG от создателей «Ведьмака 3» выйдет в сентябре

Основанная выходцами из команды разработки «Ведьмак 3: Дикая Охота» студия Rebel Wolves объявила дату релиза своей новой ролевой игры The Blood of Dawnwalker. Проект выйдет 3 сентября 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, сообщает DTF.

В рамках презентации разработчики представили геймплей в открытом мире и сюжетный трейлер, а также раскрыли ключевые механики. Игрокам предстоит взять на себя роль вампира по имени Коэн, который сможет исследовать локации, используя обзорные точки, а также перемещаться в альтернативной форме волка, но только в ночное время.

Среди игровых систем заявлен аналог «ведьмачьего зрения», позволяющий отслеживать цели по следам, а также механика репутации: действия персонажа напрямую влияют на отношение окружающего мира и уровень противодействия со стороны правящих вампиров.

Проект ориентирован на сеттинг средневековой Европы с акцентом на вампирскую тематику. Стоимость базовой версии игры в Steam составит 4999 руб., а расширенное издание оценено в 5719 руб. Несмотря на предзаказ в российском Steam, поддержка русского языка не заявлена ни в каком виде.