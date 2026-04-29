Стример Мэддисон решил заняться биохакингом

Стример Мэддисон: пришло время заняться бихакингом из-за морщин и отеков
Известный российский стример и блогер Илья Мэддисон (настоящая фамилия – Давыдов) объявил о намерении заняться биохакингом на фоне ухудшения внешнего вида и самочувствия. Об этом он заявил в своем Telegram-канале «Maddyson» развлекательный Telegram-канал».
По словам блогера, он отметил у себя появление морщин и отеков, после чего решил изменить образ жизни и начать использовать различные средства для ухода. Мэддисон сообщил, что приобрел биологически активные добавки, косметику, массажеры, инфракрасные очки и устройства для сна, а также дополнительные средства вроде отбеливателей зубов и аксессуаров для ухода за полостью рта.
«Есть буду только еду из списка здоровой пищи. Посмотрим, будет ли минимальный результат недели через две, расскажу вам удалось ли перестать стареть», – добавил Мэддисон.
В случае положительных изменений он планирует продолжить эксперимент, а при отсутствии заметного эффекта – отказаться от выбранного подхода.
«Если будут хоть какие-то изменения, то продолжу, пока не станут путать с Брэдом Питтом. Если окажется, что разницы нет, то начну снова пить и опускаться», – заключил стример.
Ранее блогер начал делать модули оперативной памяти у себя в гараже из-за подорожания электроники.