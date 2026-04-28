В Steam вышла S&box — наследница культовой Garry's Mod

28 апреля состоялся релиз S&box (Sandbox — «Песочница»), новой игры студии Facepunch. Проект уже доступен на ПК в Steam — в России игру можно приобрести по цене в 710 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале s&box. Права на видео принадлежат Facepunch Studios.

S&box — наследник культовой Garry's Mod, выполненный на движке Source 2. По сути, это полноценная платформа для создания видеоигр в духе Roblox с современными инструментами, поддержкой мультиплеера и всеми особенностями движка от Valve.

В Facepunch отмечают, что на их платформе пользователи смогут зарабатывать на своих творениях с помощью механики Play Fund с покупок косметических предметов. В дальнейшем игроки-разработчики смогут публиковать свои игры из S&box прямо в магазине Steam без отчислений за использование движка.