Режиссер Call of Duty ненавидит Call of Duty

* Согласно инвестору Эндрю Порату, бизнес все больше интересуется платформами, которые позволяют разрабатывать игры без особых затрат и приносят хорошие деньги. На первое место он в этом смысле поставил Roblox, хотя платформа и гребет по 70% доходов с продаж разработанных игр. Однако разработка редко обходится дороже $50 тысяч, а зарабатывать можно миллионы. И в этом смысле даже 30% с вложений – это очень круто. Порат считает, что подобные платформы рано или поздно станут трендом и для крупных видеоигровых компаний – очень уж хорошие деньги они сулят… Тут бы мы добавили, что как только такие платформы расплодятся, то деньги тут же уменьшатся – капиталистическую конкуренцию еще никто не отменил.

* В интересную ситуацию попали экранизаторы Call of Duty и отвечающий за проект режиссер Питер Берг – дотошные некто раскопали интервью Берга 2013 года, в котором он обрушился на тех, кто играет в CoD. «Жалкие, жалкие компьютерные храбрецы. Терпеть их не могу. Единственным людям, которым я еще могу простить игру в Call of Duty, это военным. Им стало скучно от служебной рутины, он пошли постреляли в игре, чтобы себя развлечь. Такой подход потянет. Все эти дети, которые играют в игру? Да ну их»… И теперь представьте, что этому типу доверили экранизацию вашей любимой игры – разумеется, сообщество несколько расстроено.

P.S. Кстати, название у интервью тоже занятное: «Почему Америка должна стать сильнее». Особенно в свете последних геополитических событий…