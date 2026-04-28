Asus обошел Huawei и стал самым популярным брендом ноутбуков в РФ

За первые месяцы 2026 года россияне купили сотни тысяч ноутбуков, а рынок достиг десятков миллиардов рублей. Главный тренд — универсальные модели среднего сегмента и переход на 16-дюймовые экраны.

© Asus

По данным сети «М.Видео», за январь–март в стране было продано около 626 тысяч ноутбуков на сумму 39,3 млрд рублей. Рынок продолжает смещаться в сторону массовых универсальных устройств, которые подходят и для работы, и для повседневных задач.

ASUS удерживает лидерство по количеству продаж

В натуральном выражении лидером остаётся ASUS — бренд стабильно занимает первое место по числу проданных устройств.

В топ популярных марок также вошли:

HUAWEI

HONOR

При этом в денежном выражении сильные позиции сохраняют Apple и MSI — их продажи поддерживает интерес к более дорогим моделям, включая профессиональные и игровые решения.

Почти все продажи — не про игры

Около 90% купленных ноутбуков относятся к универсальным моделям без выраженной игровой направленности. Это говорит о том, что пользователи всё чаще выбирают устройства для работы, учёбы и повседневных задач, а не специализированные игровые системы.

Среди самых востребованных моделей:

Huawei MateBook D 16

Huawei MateBook D 14

Honor MagicBook X16 (две версии)

Tecno Megabook K16

Новый стандарт экрана: 16 дюймов становится нормой

Одним из главных трендов начала 2026 года стало изменение формата дисплеев. Доля ноутбуков с диагональю 16 дюймов превысила 30%.

По словам руководителя направления «Ноутбуки» Кирилла Исаева, такие устройства постепенно вытесняют классические 15,6-дюймовые модели.

Причина проста:16-дюймовые ноутбуки дают больше рабочего пространства, но при этом остаются достаточно мобильными для повседневного использования.

Итог

Рынок ноутбуков в России продолжает расти и смещается в сторону универсальности: пользователи всё реже выбирают узкоспециализированные устройства и всё чаще — сбалансированные модели среднего сегмента с увеличенными экранами.