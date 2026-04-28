Asus обошел Huawei и стал самым популярным брендом ноутбуков в РФ

Asus обошел Huawei и стал самым популярным брендом ноутбуков в России
За первые месяцы 2026 года россияне купили сотни тысяч ноутбуков, а рынок достиг десятков миллиардов рублей. Главный тренд — универсальные модели среднего сегмента и переход на 16-дюймовые экраны.
По данным сети «М.Видео», за январь–март в стране было продано около 626 тысяч ноутбуков на сумму 39,3 млрд рублей. Рынок продолжает смещаться в сторону массовых универсальных устройств, которые подходят и для работы, и для повседневных задач.
ASUS удерживает лидерство по количеству продаж
В натуральном выражении лидером остаётся ASUS — бренд стабильно занимает первое место по числу проданных устройств.
В топ популярных марок также вошли:
- HUAWEI
- HONOR
При этом в денежном выражении сильные позиции сохраняют Apple и MSI — их продажи поддерживает интерес к более дорогим моделям, включая профессиональные и игровые решения.
Почти все продажи — не про игры
Около 90% купленных ноутбуков относятся к универсальным моделям без выраженной игровой направленности. Это говорит о том, что пользователи всё чаще выбирают устройства для работы, учёбы и повседневных задач, а не специализированные игровые системы.
Среди самых востребованных моделей:
- Huawei MateBook D 16
- Huawei MateBook D 14
- Honor MagicBook X16 (две версии)
- Tecno Megabook K16
Новый стандарт экрана: 16 дюймов становится нормой
Одним из главных трендов начала 2026 года стало изменение формата дисплеев. Доля ноутбуков с диагональю 16 дюймов превысила 30%.
По словам руководителя направления «Ноутбуки» Кирилла Исаева, такие устройства постепенно вытесняют классические 15,6-дюймовые модели.
Причина проста:16-дюймовые ноутбуки дают больше рабочего пространства, но при этом остаются достаточно мобильными для повседневного использования.
Итог
Рынок ноутбуков в России продолжает расти и смещается в сторону универсальности: пользователи всё реже выбирают узкоспециализированные устройства и всё чаще — сбалансированные модели среднего сегмента с увеличенными экранами.