EA открыла предзаказы на UFC 6 и назвала дату релиза

Electronic Arts официально анонсировала спортивный симулятор EA Sports UFC 6 и открыла предзаказы на проект. Об этом сообщает DTF.

© Газета.Ru

Релиз игры запланирован на 19 июня для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Стоимость базового издания составляет $80 (около 5,9 тыс. руб.), тогда как расширенная версия Ultimate Edition оценена в $100 (около 7,5 тыс. руб.). Покупатели Ultimate-издания получат ранний доступ к игре с 12 июня, за неделю до официального запуска.

Накануне анонса эту информацию раскрыл инсайдер billbil-kun. Он раскрыл планируемый срок выхода игры и ее стоимость. Эти данные впоследствии подтвердились. Примечательно, что инсайдер также заявил, что в разработке находится версия для ПК, однако сроки ее выхода пока неизвестны.

Если информация подтвердится, EA Sports UFC 6 станет первой игрой серии, представленной на персональных компьютерах: ранее франшиза выходила исключительно на консолях.

Игры серии EA Sports UFC — это симуляторы смешанных единоборств, основанные на бренде Ultimate Fighting Championship (UFC).

