Рогалик Saros вышел для обладателей премиального издания

Прошедшей ночью состоялся релиз Saros для тех, кто оформил расширенное издание. Они получили дополнительные косметические предметы и ранний 48-часовой доступ. Тайтл вышел эксклюзивно на PS5.

© Чемпионат.com

Сюжет проекта расскажет об Арджуне Деврадже, который отправляется исследовать планету Каркоза. Герою предстоит сразиться с тёмными существами, чтобы спасти мир от зловещего затмения. Пользователям предстоит исследовать процедурно-генерируемые локации и участвовать в быстрых сражениях с противниками. Одной из ключевых механик проекта станет система ресурсов, которая позволит постоянно улучшать оружие и пополнять снаряжение новыми приспособлениями.

Полноценный релиз игры состоится 30 апреля. Она полностью поддерживает русский язык, включая озвучку.