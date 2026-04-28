В Госдуме предложили выдавать прокатные удостоверения для видеоигр

Глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступила с инициативой ввести для видеоигр систему, аналогичную прокатным удостоверениям, действующим в киноиндустрии. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

© Sostav.ru

По ее словам, начать можно с базовых шагов — например, распространить практику обязательной сертификации на компьютерные игры. Эта мера, как она считает, поможет выстроить более понятную систему регулирования отрасли.

Лантратова также подчеркнула важность поддержки российских разработчиков. Особое внимание, по ее мнению, следует уделять проектам, ориентированным на традиционные ценности, а также студиям, работающим в этом направлении.

Она добавила, что развитие отечественной игровой индустрии и формирование соответствующей культурной повестки требуют системной работы и дополнительных мер поддержки.

В 2025 году совокупные траты россиян на видеоигры (приобретение игр, подписок, внутриигровые покупки в онлайн-играх) составили 175 млрд руб. Крупные траты объясняются ростом стоимости новинок и комиссиями посредников за пополнение кошельков и покупку ключей в размере 15−25%.