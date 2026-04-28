Назван оптимальный размер монитора для компьютера

Специалисты пришли к выводу, что 24 дюйма — оптимальный размер монитора для ПК. Об этом сообщает издание BGR.

© Lenta.ru

Журналисты вспомнили, что одним из первых об этом заявили специалисты агентства Consumer Reports, который еще в 2021 году рекомендовали приобретать мониторы с подобной диагональю. Авторы отметили, что поклонники больших мониторов называют главной причиной выбора рост производительности, однако они упускают из внимания комфорт.

В материале говорится, что, например, 27-дюймовый дисплей трудно расположить на рабочем столе — чем больше размер монитора, тем дальше должен размещаться от него пользователь. Журналисты BGR вспомнили рекомендации врачей, которые советуют, чтобы верхняя часть монитора всегда располагалась немного ниже уровня глаз. Авторы отметили, что в случае с 27-дюймовыми моделями этого сложно добиться.

Также специалисты подчеркнули, что 24-дюймовые мониторы имеют лучшие качественные показатели. У подобных устройств параметр плотности пикселей составляет 93 пикселя на дюйм, а у 27-дюймовой модели — 82 пикселя на дюйм.

