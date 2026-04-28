Директор The Last of Us Online не может успокоиться из-за закрытия проекта

* Valve задерживает выход своей «Стим-машины», потому что она выходит уж слишком дорогой из-за продолжающегося дефицита памяти и носителей. А вот для Steam Controller ни то, ни другое не нужно, поэтому Valve решила, что ее попытка номер два внедриться на рынок геймпадов готова к релизу. И назвала дату оного – 4 мая. Что касается цены, то она тоже известна: 99 долларов/евро. Что дороже, чем Valve бы хотелось, но не сильно… Полагаем, сильно дороже геймпад будет в России, где его официально продавать не будут, но неофициально за двойной или тройной ценник он до нас наверняка доберется.

* Бывший директор The Last of Us Online Винит Агарвал до сих пор не может успокоиться из-за закрытия разработки. Он продолжает уверять, что все, кто пробовали их игру, были в восторге, а он сам не видел мультиплеера лучше в своей жизни. Он также пообещал, что больше никогда не допустит того, чтобы игра, над которой он работал, не увидела свет… Громкое обещание, для выполнения которого ему придется основать собственную корпорацию, ибо боссам уже основанных так-то плевать на то, что думают их подчиненные.