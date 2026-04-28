Valve активно разрабатывает Steam Deck 2, но выйдет консоль не скоро

Valve активно работает над следующим поколением портативной консоли Steam Deck 2, однако сроки выхода остаются неизвестны. Об этом в интервью IGN сообщил инженер компании Пьер-Лу Гриффе.

По его словам, команда разрабатывает устройство, однако раскрывать технические детали или ориентиры по запуску пока не готова. Инженер подчеркнул, что развитие аппаратной линейки Valve носит последовательный характер: накопленный опыт от таких продуктов, как Steam Controller, Steam Machine и Steam Deck, будет напрямую учтен при создании новой модели.

Параллельно компания продвигает и другие устройства. В частности, разработка домашней консоли Steam Machine близка к завершению с точки зрения функциональности, а текущие задачи сосредоточены на логистике. Аналогичная ситуация наблюдается и с VR-гарнитурой Steam Frame. Новые детали по этим продуктам могут быть раскрыты в ближайшее время.

В прошлом Пьер-Лу Гриффе отмечал, что при создании Steam Deck 2 компания не планирует ограничиваться простым увеличением производительности. Оригинальный Steam Deck был представлен в феврале 2022 года, а в ноябре следующего года — Steam Deck OLED.

Ранее Valve объявила стоимость и дату старта продаж Steam Controller.