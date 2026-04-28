Некоторых разработчиков Assassin's Creed Hexe могут уволить из-за оптимизации

Французский издатель Ubisoft перевел около 50 сотрудников из разработки Assassin's Creed Hexe во внутреннее подразделение Interproject. Если этим разработчикам не найдут применения, их уволят, сообщает Insider-Gaming.

Сотрудникам Interproject предоставляется до трех месяцев на поиск нового проекта внутри компании. В случае отсутствия подходящих позиций им может грозить увольнение.

Решение о сокращении команды было принято вскоре после отмены проекта Alterra, который, по данным СМИ, разрабатывался в жанре, близком к Animal Crossing. По информации Insider-Gaming, оптимизация штата направлена на контроль производственного бюджета.

Текущие планы предусматривают релиз Assassin's Creed Hexe в июне 2027 года, однако источники допускают перенос на более поздний срок, вплоть до праздничного сезона того же года.

Проект также переживает кадровые изменения в руководстве. Ранее пост главы контент-направления франшизы занял Жан Гесдон, который, по данным инсайдеров, выступает за более «приземленный» подход к развитию серии. В частности, из игры были исключены некоторые элементы, включая компаньона-животного, а трактовка тематики колдовства стала более реалистичной. Кроме того, в апреле о своем уходе из проекта объявил геймдиректор Бенуа Рише.

Ранее сообщалось, что игра подозреваемого в стрельбе на ужине с Трампом подверглась «ревью-бомбингу» в Steam.