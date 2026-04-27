Новый движок, механики и котики: что мы знаем о ремейке Assassin's Creed IV: Black Flag

Ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag, который даже сама Ubisoft назвала «самым несекретным секретом в игровой индустрии», уже не за горами. Портал PC Gamer рассказал, что известно об игре на данный момент.

Дата релиза Black Flag Resynced

Релиз игры намечен на 9 июля 2026. Проект выйдет на ПК (Steam, Epic), PS5 и Xbox Series.

Оригинальная Black Flag вышла еще в 2013-м, и тогда игру восприняли как поворотный момент для серии. Она отказалась от сомнительных связей с предыдущим лором крестоносцев в пользу истории об эпохе пиратства, где поучаствовали не только вымышленные, но и реальные личности. Часть поклонников серии, которым не нравится нынешний action-RPG курс франшизы, по-прежнему считают Black Flag лучшей частью Assassin’s Creed.

Black Flag Resynced — ремейк или ремастер

Ubisoft утверждает, что Black Flag «отстроили с нуля» на последней версии проприетарного движка Anvil Engine — на нем же разработаны Mirage и Shadows. По такой логике, Resynced можно назвать ремейком. Ubisoft говорит, что апгрейд также предложит поддержку современных технологий, вроде трассировки лучей, нового рендера воды и симуляции погоды.

Кто разрабатывает Black Flag Resynced

Работой над Resynced руководит Ubisoft Singapore — филиал компании, работавший над Skull & Bones. Помимо этого, издатель заявил, что к разработке также вернутся многие создатели оригинала.

Переработка боевой системы и скрытности

Ubisoft сразу подчеркнула, что боевая система Resynced будет обновлена: игрок как минимум получит возможность парировать вражеские атаки и проводить добивания. А по части скрытности, Эдвард Кенуэй теперь может приседать где угодно, чтобы двигаться менее заметно.

Другой пункт повестки — переработка миссий по сопровождению NPC. В Black Flag они сильно раздражали многих игроков, потому что задание автоматически проваливалось, стоило лишь кому-то заметить Эдварда. Но в Resynced провальная попытка стелса приведет к тому, что разбираться с проблемой придется в открытом бою.

Что еще нового появится в игре