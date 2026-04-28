Turtle Beach представила компьютерную мышь с сенсорным экраном

Turtle Beach анонсировала игровую мышь Command Series MC7 со встроенным 2,25-дюймовым сенсорным дисплеем. Об этом сообщает Videocardz.

Интегрированный экран используется для настройки чувствительности, переключения профилей, запуска макросов и управления трансляциями через OBS Studio. В фирменном приложении Swarm II пользователям доступны 33 настраиваемые функции и пять предустановленных профилей.

Мышь оснащена оптическим сенсором Owl-Eye 30K с диапазоном чувствительности от 50 до 30 000 DPI, поддержкой скорости отслеживания до 750 дюймов в секунду и ускорением до 70g. Частота опроса достигает 8000 Гц как в проводном, так и в беспроводном режиме. За обработку нажатий отвечают оптические переключатели Titan с заявленным ресурсом до 150 млн кликов. Помимо USB-подключения предусмотрена поддержка Bluetooth.

Сенсорный дисплей также может отображать системную информацию и использоваться для управления стримингом, включая выбор источников сигнала и управление микрофоном. Дополнительно реализовано адаптивное 4D-колесо прокрутки для навигации в интерфейсах и рабочих приложениях.

Устройство комплектуется аккумулятором емкостью 1000 мАч, обеспечивающим до 10 часов работы при максимальной нагрузке. В энергосберегающем режиме автономность может достигать 15 часов. В комплект поставки входят док-станция и два сменных аккумулятора с поддержкой горячей замены.

Command Series MC7 оценили в $160 (около 12 тыс. руб.).

