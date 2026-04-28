Ноа Хоули рассказал, почему взялся за телеэкранизацию Far Cry

* Известный заокеанский сериальный креативщик Ноа Хоули («Фарго», «Чужой: Земля») рассказал, что взяться за телеэкранизацию Far Cry его побудил в числе всего прочего антологический подход разработчиков. То есть то, что каждая новая игра рассказывает новую историю про новых героев. Это именно то, что Хоули нравится, ибо позволит ему креативить, не вызывая упреков и критики со стороны видеоигровой общественности, что опять киношники сочиняют что-то свое собственное. В конце концов, именно такого подхода в отношении Far Cry придерживается Ubisoft, так что ему тоже можно. Правда, что это будут за история и герои, Ноа пока молчит.

* Alien: Isolation 2 была анонсирована в октябре 2024-го как раз на десятилетие с момента релиза оригинальной игры, однако за прошедшие полтора года информации об игре практически не было, что даже дало повод для разговоров о закрытии проекта. Как вдруг на этих выходных канал серии в YouTube выдал короткий тизер, который открыто не заявил, что он именно тизер сиквела, однако именно так его и восприняли. Также на сайте The Creative Assembly подсмотрели объявление, что разработчикам Alien: Isolation 2 потребовался старший менеджер по разработке, знающий толк в движке Unreal Engine 5. Что сообщество восприняло без восторга, ибо считается, что UE5 есть глючное нехорошее слово.

* Очередная корейская игра получила поздравления от руководства страны. Ранее предыдущий премьер-министр хвалил секс-боевик Stellar Blade за успехи и вклад в продвижение корейских видеоигр на международный рынок. А теперь еще больших похвал удостоился эпический ролевой экшен Crimson Desert от уже нынешнего премьера Ким Мин Сока. Глава государства отметил, что пять миллионов проданных копий за 26 дней – это новый рекорд для корейских одиночных игр на серьезных платформах вроде ПК и консолей. Что показывает способность корейских видеоигр завоевывать международное признание. Премьер также похвалил себя и правительство за «поддержку корейской видеоигровой индустрии».