Intel меняет правила: новый чипсет Z970 заменит народный B860

С выходом процессоров Intel Core Ultra 400 (Nova Lake-S) компания планирует пересмотреть линейку чипсетов для материнских плат. Согласно данным инсайдера Jaykihn, новинка Intel Z970 займет ту нишу, которая ранее принадлежала решениям B860, став массовым вариантом. Флагманский Z990 при этом останется уделом топовых систем, а бюджетный сектор будет представлен Intel B960. pepelac.new

© соцсети

Чипсет Z970 будет поддерживать разгон процессора и обладать более широким набором интерфейсов по сравнению с младшими моделями. В отличие от него, B960, как ожидается, лишится функции разгона и будет ориентирован на простые OEM-сборки и компактные ПК. Основные различия между чипсетами будут заметны по числу портов, слотов расширения и совместимости с накопителями: на бюджетных платах будет меньше разъемов M.2 и PCIe, а возможности подключения окажутся скромнее.

Таким образом, Z970 рассматривается как компромисс между премиум-сегментом и массовыми системами, предлагая расширенные функции без переплаты за флагманские платформы. Производители материнских плат получат больше гибкости при формировании ассортимента. Выход платформы ожидается к концу 2026 года, а подробности будут раскрыты ближе к релизу.