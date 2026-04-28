По слухам, Sony начнет блокировать доступ к играм на PS4 и PS5 без интернета

В службе поддержки PlayStation подтвердили изменение механизма проверки лицензий для цифровых копий игр на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, согласно которой система требует периодического подключения к интернету. Об этом сообщает Rozetked.

По заявлениям представителей Sony PlayStation, проверка лицензии через интернет будет осуществляться раз в 30 дней. В случае если устройство остается офлайн более указанного срока, доступ к части приобретенных игр может быть временно ограничен до восстановления соединения.

В техподдержке уточнили, что при повторном подключении к сети лицензия автоматически обновляется и доступ к контенту восстанавливается.

Изначально пользователи предполагали, что речь идет о технической ошибке, однако представители PlayStation подтвердили корректность работы механизма.

По имеющимся данным, нововведение распространяется только на цифровые копии игр, приобретенные после мартовского обновления системы.

Некоторым пользователям в поддержке PlayStation данную информацию опровергли, тогда как другим — подтвердили.

Пока Sony не давала официальных комментариев. Данные остаются неподтвержденными.

