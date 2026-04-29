Porsche 911 GT3 появится в League of Legends

Porsche и Riot Games начали сотрудничество в глобальном масштабе, в результате которого культовый спорткар 911 GT3 появится в мобильной игре League of Legends: Wild Rift.

В рамках партнёрства в игру добавят виртуальную копию автомобиля, а также контент, привязанный к персонажу Кай Са. Пользователи смогут получить особые скины и игровые элементы, разработанные по мотивам дизайна Porsche. Ключевым событием коллаборации станет период «Neon Daredevil», действующий с 30 апреля по 28 мая 2026 года.

Цифровая версия 911 GT3 базируется на актуальной модели бренда и выполнена в стилистике Wild Rift. Также подготовлен скин персонажа с автоспортивными деталями и новыми анимациями. Помимо виртуального контента, Porsche создаст настоящий кастомный 911 GT3, повторяющий облик игрового героя, который покажут в Лос-Анджелесе и Шанхае.

Для немецкого автопроизводителя это способ укрепить присутствие в цифровой среде и привлечь молодую аудиторию. Riot Games, в свою очередь, расширяет игровую экосистему за счёт премиальных брендов. Такое взаимодействие показывает, как автомобильные компании выходят за рамки традиционного рынка, используя гейминг для продвижения технологий и имиджа.