Игру подозреваемого в стрельбе на ужине с Трампом стали скупать в Steam

Геймеры «атаковали» проект подозреваемого в стрельбе на ужине с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне разработчика Коула Аллена. Его игра подверглась «ревью-бомбингу», сообщает Destructoid.

Аллену приписывают игру Bohrdom, которая вышла в Steam в 2018 году. После появления информации о его возможной причастности к инциденту пользователи начали массово покупать игру и оставлять отзывы, в том числе ироничного характера. Такая активность привела к эффекту «ревью-бомбинга», заметно повлияв на пользовательские оценки проекта.

Согласно публикации Polygon, Аллен позиционирует себя как разработчик и инженер. Bohrdom описывается как экспериментальная 2D-игра с элементами асимметричного файтинга, не ориентированная на насилие и вдохновленная научными концепциями. Проект остается единственной игрой, выпущенной им под собственным именем, хотя также упоминается еще один разрабатываемый тайтл под названием First Law.

Реакция интернет-сообщества носит преимущественно ироничный характер: значительная часть новых отзывов сопровождается шутками, в том числе связанными с обстоятельствами инцидента. При этом общий рейтинг игры демонстрирует смешанную динамику. Несмотря на поток саркастических комментариев, доля положительных оценок остается высокой.

Что известно о стрелявшем на ужине с Трампом — в материале «Газеты.Ru».